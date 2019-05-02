Тука пояснил, почему выдача паспортов РФ на неподконтрольном Донбассе может провалиться. Новости

Российская паспортизация Донбасса может провалиться, жители «ЛНР» и «ДНР» вряд ли будут рваться оформлять российское гражданство. Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью «Сегодня».

Тука считает, что в долгосрочной перспективе не стоит ожидать массовой смены гражданства жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, причем сами же местные «администрации» помешают этому процессу.

«Многое будет зависеть от того, какое количество паспортов будет роздано. По моим данным, на сегодняшний день массовую раздачу паспортов Россия реально не планирует. Кроме того, эта услуга оказывается не бесплатно. Порядка 5-7 тыс. рублей. Интересный момент, что предварительный сбор заявок осуществляют не представители России, а представители местных "псевдоадминистраций". Уровень коррупции на местах там куда выше "родного" украинского. Можно предположить, что реальная стоимость будет существенно превышать указанные 5-7 тыс. рублей. Поэтому я не ожидаю, что там будут многокилометровые очереди», – сказал Тука.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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