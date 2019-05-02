В «ДНР» за выходные и праздники произошло 30 ДТП. Новости

В «ДНР» с 27 апреля по 1 мая произошло 7 ДТП, в которых травмированы 9 человек, а также зарегистрированы 23 аварии без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что за выходные и праздники в «ДНР» выявили 96 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии.

«28 апреля в г. Ждановка 32-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21063", по предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево, врезался в ворота гаража, после чего совершил наезд на пешехода. В результате ДТП водитель и пешеход получили телесные повреждения», – заявили в «полиции».

Еще в двух ДТП пострадали пешеходы в Донецке и в Горловке. Так, 29 апреля в Ворошиловском районе Донецка водитель троллейбуса сбил пешехода, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

«30 апреля в Калининском районе Горловки, находясь на проезжей части дороги, 69-летняя женщина-пешеход по причине ухудшения состояния здоровья начала двигаться влево, где на нее совершил наезд автомобиль "Опель Астра", который осуществлял движение в попутном направлении», – сообщили в «МВД ДНР».

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