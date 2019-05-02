В зоне боевых действий на Донбассе снизился уровень преступности . Новости

На Донбассе за год проведения операции Объединенных сил (ООС) снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга в Краматорске заявил командующий ООС Сергей Наев.
«Количество совершенных умышленных убийств снизилось на 28%, разбойных нападений – на 23%, ограблений – на 14%», – сообщил он.
По его словам, раскрываемость умышленных убийств выросла до 88%, нанесения тяжких телесных повреждений – до 95%, а разбойных нападений и ограблений – до 83% и 77% соответственно.
Командующий ООС напомнил, что за период проведения ООС на Донбассе ВСУ улучшили свое тактическое положение на ряде участков общей площадью около 24 кв. км и восстановили контроль над населенными пунктами Вольный (Луганская обл.), Южное (прежнее название – Ленинское), Викторовка, Розовка и Шумы (Донецкая обл.).
Наев также рассказал, что было сделано для укрепления линии фронта и о разминировании Донбасса за год, и отчитался о работе силовиков на блокпостах в зоне ООС.
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