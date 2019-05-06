Блогер показала заброшенное кафе в центре Донецка (Фото). Новости

В центральной части неподконтрольного украинским властям Донецка есть заброшенное кафе. Как оно выглядит, показала в соцсети блогер Ирина.

Кафе находится недалеко от набережной Кальмиуса, напротив него – закрытый магазин.

«Заброшенное кафе, от него же, наверное, какой-то магазин, супермаркет был… Оно вот так вот выглядит, некрасиво – "достопримечательность"», – прокомментировала Ирина.

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