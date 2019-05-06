Блогер показала заброшенное кафе в центре Донецка (Фото). Новости

В центральной части неподконтрольного украинским властям Донецка есть заброшенное кафе. Как оно выглядит, показала в соцсети блогер Ирина.
Кафе находится недалеко от набережной Кальмиуса, напротив него – закрытый магазин.
«Заброшенное кафе, от него же, наверное, какой-то магазин, супермаркет был… Оно вот так вот выглядит, некрасиво – "достопримечательность"», – прокомментировала Ирина.
Читайте также:
- В Донецке: Бариста рассказал, насколько упал доход кофейни (Видео)
- В «ДНР»: В Донецке вместо ресторана «Латинский квартал» открыли караоке (Фото)
- Больше пафоса: Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки» (Фото)
- В Донецке: Как сегодня выглядит ресторан «Sun City» (Фото)
- Без пепси и колы: Как в Донецке работает «ДонМак» (Фото)
- Кисло-сладкий соус забыли доложить: Жительница Донецка скупилась в «ДонМаке» (Фото)
- Ковры на стене и коты: В Донецке показали самые креативные кофейни (Фото)
Комментарии