Более 100 тыс. жителей Лисичанска остались без воды. Новости

ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») в среду, 1 мая, обесточило 14 насосных станций коммунального предприятия «Лисичанскводоканал». Поставщику электроэнергии задолжали более 142 млн грн. В результате этого в Лисичанске без воды остаются более 100 тыс. абонентов.

Жительница Лисичанска Надежда Элфимова отмечает, что воду в городе отключают постоянно, как правило, раз в месяц. «Плачу где-то по 20 грн за куб. м. Платим вовремя», – говорит женщина.

Во дворе у нее постоянно находятся запасы воды в ведрах, а дождевую воду для полива огорода местная жительница собирает в ванной. Ее сосед Федор Токарев также делает запасы. «Я проложил трубу в земле в бак, который на летнем душе. Когда есть вода – открыл кран, и набираешь бак. Нет воды, опять же – открываешь кран, и вода идет в дом. Сейчас воды нет у нас, но потихоньку из бака течет», – рассказывает мужчина.

Рядом с домами в частном секторе Лисичанска течет канализационная вода. «Полгода бежит здесь канализация. Один колодец забит полностью, вода перешла на следующий колодец. Теперь в соседний колодец течет [канализационная] вода, а водоканал никаких не предпринимает мер, только обещают», – сетует местный житель Юрий Вербицкий.

В «Лисичанскводоканале» 1 мая работники отсутствовали, а ситуацию с водоснабжением города его руководитель Александр Батоков комментировать по телефону отказался.

В «ЛЭО» пояснили, что водоканал Лисичанска обесточили из-за того, что предприятие не выбрало поставщика услуг и не подписало договор на поставку электроэнергии. «Соответственно – без поставщика распределительная компания не может распределять электроэнергию. Нужно будет уплатить часть долга, штрафные санкции», – пояснила спикер ООО «Луганское энергетическое объединение» Юлия Рыбалко.

«До 10 мая мы можем сделать предоплату в полном объеме. С нами рассчитаются предприятия, плюс – аккумулируем свои деньги, поступающие за коммунальные услуги в водоканал. Весь город остался без воды», – заявил городской голова Лисичанска Сергей Шилин.

Как сообщила пресс-служба Лисичанского горсовета, в мэрии 1 мая созвали срочное заседание в связи с прекращением поставок электрической энергии на объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал», в ходе которого директор предприятия Александр Батуков заявил, что водоканал заключил договор на поставку электрической энергии на май 25 апреля с ООО «Энера Восток».

«На сегодняшний день предприятие осуществило предоплату в размере порядка 30% от суммы, указанной в договоре. В течение 10 дней планируется выполнить полную оплату договорных объемов. Предприятие приложило максимальные усилия для осуществления оплаты в размере 1,25 млн грн, сосредоточивая все средства на оплату электрической энергии, откладывая выплату заработной платы, проведение необходимых плановых ремонтов и осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону», – заявил Батуков.

«С целью предотвращения вреда, который может быть нанесен населению городов Лисичанск, Новодружеск и Приволье, а также экологическому состоянию и имуществу громады, предприятием был подан иск о прекращении злоупотребления правом на отключение объектов единой технологической системы ЛКСП "Лисичанскводоканал" как такое, что может нарушить права других лиц и нанести вред окружающей среде. Судебное разбирательство данного дела в настоящее время осуществляется в Кассационном суде Верховного суда», – проинформировал директор «Лисичанскводоканала».

Кроме того, члены комиссии решили направить письма с информацией об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру, народным депутатам, председателю Луганской областной государственной администрации, в прокуратуру и Нацполицию Луганской области. А также направить письма предприятиям-должникам о безотлагательном погашении существующих задолженностей перед ЛКСП «Лисичанскводоканал».

В «ЛЭО» же накануне заявляли, что сегодня, 2 мая, отключат от электроснабжения и ПАО «Лисичанскуголь».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»