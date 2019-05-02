Призовой фонд – 90 тыс. грн: Продолжается конкурс эмблем для ХК «Мариуполь». Новости

Продолжается творческий конкурс от Фонда Бориса Колесникова на лучшую эмблему для хоккейного клуба «Мариуполь», сообщает пресс-служба Фонда.

В сообщении отмечается, что в конце прошлого года началось строительство нового спортивного комплекса в Мариуполе (Донецкая обл.), на ледовой арене которого будут тренироваться маленькие спортсмены и профессиональные хоккеисты. И пока подбирается команда и тренерский состав ХК «Мариуполь», болельщики предлагают свои варианты логотипов для клуба-новичка.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

«Работы принимаются организаторами до 6 мая включительно. Конкурсантам необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Фонда, прикрепить к ней эскиз, выполненный в красно-черной цветовой гамме, и описать свою идею. Десять лучших, по мнению организаторов, рисунков будут выставлены на голосование с 7 по 16 мая. Фанаты лайками определят главный символ ХК "Мариуполь", а имя его автора войдет в историю команды. Авторы трех эмблем, набравших больше всего голосов, получат от Фонда сертификаты на 50 тыс грн, 25 тыс грн и 15 тыс грн. Имена победителей будут объявлены 17 мая», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова десять лет реализует спортивные и образовательные проекты для школьников и студентов, призванные поддержать творческую и целеустремленную молодежь.