Наев пояснил, чем отличается ООС от АТО. Новости

Необходимость смены антитеррористической операции на операцию Объединенных сил возникла потому, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе перешли в полное подчинение российской армии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга в Краматорске заявил командующий ООС Сергей Наев.

«НВФ, благодаря руководству России, превратились в бригады, батальоны, полка, которые организационно вошли в 1-й и 2-й армейские корпуса, которые в свою очередь подчиняются 8-й армии РФ. То есть, если антитеррористическая операция предусматривала борьбу с НВФ, с террористами, то появилась задача вести боевые действия с регулярными российско-оккупационными войсками», – пояснил Наев.

«Принципиально: операция Объединенных сил – это военная операция, которая ведется против военной группировки российско-оккупационных войск. Кроме того, военному командованию, в соответствии с законом Украины, который был принят в прошлом году, переданы полномочия и ответственность, четко обозначены вопросы, которыми должно заниматься военное командование, чему должны способствовать и чего должны достичь», – подчеркнул командующий ООС.

По его мнению, решение о проведении операции Объединенных сил на Донбассе себя полностью оправдало. Командующий ООС напомнил, что за период проведения ООС на Донбассе ВСУ улучшили свое тактическое положение на ряде участков общей площадью около 24 кв. км и восстановили контроль над населенными пунктами Вольный (Луганская обл.), Южное (прежнее название – Ленинское), Викторовка, Розовка и Шумы (Донецкая обл.).

Наев также рассказал, что было сделано для укрепления линии фронта и о разминировании Донбасса за год, и отчитался о работе силовиков на блокпостах в зоне ООС.

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