Вела документацию: Участницу НВФ «ЛНР» суд приговорил к 8 годам тюрьмы. Новости

На Тернопольщине участницу незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» заочно приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

«Прокуратура Тернопольской области поддержала государственное обвинение в порядке специального судебного производства в отношении 35-летней жительницы Луганщины, обвиняемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря специальному досудебному расследованию, которое проводило управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области, установлено, что в начале 2015 года обвиняемая из личных идеологических убеждений добровольно вступила в одно из военных формирований «ЛНР».

«Находясь в указанной террористической группировке, она занимала должность радиотелефонистки, а с июля 2017 года – отвечала за ведение личных дел боевиков, а также другой документации во взводе обеспечения», – уточнили в прокуратуре.

Приговором суда участница НВФ признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и исполнения приговора.

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