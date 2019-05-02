Ситуация в пунктах пропуска днем 2 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Елена: «13:26. Горловка в Украину, ДНР-посты за 5 часов прошли».

КПВВ «Марьинка»:

Ольга: «11:54. "Каргилл" в Донецк до блоков»;

Ira: «12:31. "Каргилл" на выезд из Донецка машин 30 общей и 7 льготы, запускают в 2 ряда машин по 60 за раз. На въезд в Донецк тоже пропускают в 2 ряда, машин по 50 за раз, льготы 10 машин, общей 20».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «10:59. Новотроицкое мало машин в обе стороны, в Донецк пешком 10 минут проход занял»;

«Администратор»: «11:25. "Перлына" машин нет, пеших на 1-2 автобуса»;

«Администратор»: «11:42. В Еленовке в обе стороны машин по 20. Пеших много на выезд, народ жалуется на долгую проверку, по часу проверяют паспорта».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «Сегодня в 7:30 с 50 лет на такси, ЛНР сквозняком, автобусов еще не было. В Станице полный навес, но пропускали быстро. На идентификацию поехали в Счастье, там прошли очень быстро. Со Станицы сквозняком, только на талончики была очередь, но выдывали двое и быстро. 12 часов – в Станицу, очень много народа – целый навес и половина деревянного. В Луганске в 13 часов на такси».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.