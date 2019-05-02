На Донбассе за год изъяли товаров на 274 млн грн и тысячи боеприпасов. Новости

На Донбассе за год проведения операции Объединенных сил (ООС) выстроена эффективная блокада незаконного перемещения товаров через линию соприкосновения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга в Краматорске рассказал командующий ООС Сергей Наев.

«В результате в пользу государства изъято товарно-материальных ценностей, которые использовались незаконно, на 274 млн грн. Предотвращено 25 попыток перемещения наличных денег через линию разграничения в сумме 4,7 млн грн, 565 тыс. росс. руб. и 152 тыс. долл. США», – сказал он.

По его словам, силами контрразведки ООС были выявлены 22 возможных маршрута проникновения диверсантов противника и 9 проходов граждан в обход контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на Донбассе.

«В ходе реализации мероприятий, направленных на выявление и установление членов и сторонников террористических организаций задержаны 115 человек и сообщено о подозрении 544 лицам. Выявлены 59 тайников хранения оружия и боеприпасов, из которых изъято 52 единицы оружия, 1 тыс. 974 единицы боеприпасов – мин, гранат, артиллерийских снарядов, 126 тыс. 920 штук патронов различного калибра», – проинформировал Наев.

Командующий ООС напомнил, что за период проведения ООС на Донбассе ВСУ улучшили свое тактическое положение на ряде участков общей площадью около 24 кв. км и восстановили контроль над населенными пунктами Вольный (Луганская обл.), Южное (прежнее название – Ленинское), Викторовка, Розовка и Шумы (Донецкая обл.).

Наев также рассказал, что было сделано для укрепления линии фронта и о разминировании Донбасса за год, и отчитался о работе силовиков на блокпостах в зоне ООС.

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