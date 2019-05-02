Доступные лекарства: На Луганщине выписано более 64 тыс. рецептов.. Новости

В Луганской области программа «Доступные лекарства» реализуется в 163 аптечных пунктах. Всего выписано более 64 тыс. рецептов. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
«По состоянию на 1 апреля 2019 года выписано 64 642 рецепта на общую сумму более 4,3 млн грн. За три месяца действия правительственной программы использовано около 97,2% объема финансирования», – говорится в сообщении.
В обладминистрации отметили, что на сегодняшний день перечень бесплатных лекарств представлен 258 торговыми наименованиями препаратов.
Как известно, программа «Доступные лекарства» реализуется в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины «О государственном регулировании цен на лекарственные средства» и «О введении возмещения стоимости лекарственных средств».
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