Оставила истощенную полуторагодовалую дочь: На Донетчине горе-мать привлекли к ответственности. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) полицейские привлекли к ответственности горе-мать, которая оставила без присмотра своего полуторагодовалого ребенка. Девочку с признаками истощения доставили в больницу. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Дружковского отделения Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В дежурную часть Дружковского отделения полиции обратился житель многоэтажки с сообщением о том, что одна из местных мамочек плохо ухаживает за своим ребенком», – говорится в сообщении.

Прибыв по вызову сотрудники патрульной полиции обнаружили, что дверь в квартиру открыта, а в помещении они увидели полуторагодовалую девочку, которая сильно плакала и имела явные признаки истощения организма. Пока правоохранители ждали приезда врачей «скорой помощи», вернулась и мать ребенка. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смогла ничего объяснить.

Сейчас девочка находится в детском отделении Дружковской городской больницы, где ей оказывают медицинскую помощь.

Относительно 45-летней женщины составлен административный протокол по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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