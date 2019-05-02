На блокпостах Славянского района пресекли более сотни правонарушений. Новости

На блокпостах Славянского района (Донецкая обл.) с начала этого года выявлено более 100 правонарушений. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что только в апреле на блокпостах полицейскими осмотрено более 30 тыс. транспортных средств и проверено 70 тыс. граждан.

«За месяц полицейские прекратили два факта перевозки холодного оружия и боеприпасов. Задокументировано 3 наркопреступления. Также, изъято четыре похищенных телефона», – говорится в сообщении.

По информации полиции, проверяется не только груз и транспортные средства, но и лица, которые могут угрожать безопасности граждан. Так, в апреле задержаны 3 разыскиваемых преступника, 1 без вести пропавший, мигрант и пособник участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Обнаружена похищенная машина. Также, 6 человек доставлены в полицию для проверки на причастность к НВФ.