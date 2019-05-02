В «Л-ДНР» ускоряют получение российских паспортов участниками НВФ, – разведка. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Луганской и Донецкой областей командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) ускоряет получение участниками НВФ российских паспортов. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование принимает активные меры по ускорению получения российских паспортов личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, развернута мощная пропаганда упрощенной процедуры предоставления российского гражданства. «Командиры» подразделений уточняют сведения о бойцах, которым оформлены паспорта «Л-ДНР», и которые не имеют паспортов вообще. При этом, в списки на оформление российских паспортов включаются только лица, у которых изъяты документы, удостоверяющие личность (паспорта, военные билеты, водительские удостоверения).

«В то же время военнослужащие из числа местных жителей пытаются избежать получения российского гражданства из-за лишения права свободного выезда на территорию подконтрольную Украине и риска высокой вероятности отправки на "передовую защищать интересы России"», – сказано в сообщении Минобороны.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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