Разъяснение Минсоцполитики: 5 основных вопросов о субсидии. Новости

В Министерстве социальной политики Украины предоставили разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся назначения жилищной субсидии. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

1. Нужно ли в мае повторно обращаться с документами?

Как отмечается, всем действующим субсидиантам, которые не будут иметь задолженности за коммуналку, в мае автоматически переназначат субсидию на новый период. Ее с мая будут выдавать наличными: пенсионерам на пенсионную банковскую картоу или через «Укрпочту», всем, кто еще не на пенсии – через отделения «Ощадбанка».

Тем, у кого есть долги, будет предложено перейти на безналичную монетизацию субсидий. Подробная информация можно посмотреть по ссылке.

2. Кому нужно повторно обратиться с документами?

Повторно с заявлением и декларацией о доходах нужно обратиться получателям субсидии, чьи дела рассматривала комиссия, арендаторам жилья и переселенцам, тем домохозяйствам, в которых с октября 2018 года произошли изменения в составе семьи.

Повторно с документами необходимо будет обратиться также семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц, и семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы.

Летняя субсидия будет рассчитываться на основе доходов граждан, полученных в III – IV кварталах 2018 года.

3. Могут ли назначить субсидию на следующий период если есть долг?

В Минсоцполитики подчеркнули, важно, чтобы на май не было просроченной более месяца задолженности по оплате коммунальных услуг, то есть услуг, потребленных в марте. Долги за апрельскую коммуналку не будут приниматься во внимание при переназначении субсидии в мае.

Также, не будут приниматься во внимание управлениями труда и социальной защиты населения (УТСЗН) незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к так называемым стандартным условиям.

Кроме того, не будет учитываться и задолженность, возникшая в связи с тем, что поставщики услуг не заключил договор с «Ощадбанком» для перечисления сумм жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Тем, у кого будут долги, после их погашения или заключения договора реструктуризации нужно будет обратиться с заявлением и декларацией о доходах в управление соцзащиты.

4. Будет ли монетизация льгот?

Отмечается, что монетизация льгот стартует с октября 2019 года. Она будет проходить по образцу безналичной монетизации субсидий через «Ощадбанк».

Тем льготникам, которые желают получать свою льготу наличными, осенью нужно будет обратиться в управление соцзащиты, написать соответствующее заявление и предоставить реквизиты банковского счета в «Ощадбанке». После этого льготу будут выплачивать наличными.

5. Нужно ли в октябре идти в управление соцзащиты, чтобы оформить субсидию на зиму?

Если в мае субсидию будет переназначен на новый период – 2019 – 2020 годы – в октябре ее размер на отопительный сезон рассчитают автоматически. Будут учитываться доходы I – II кварталов 2019 года.

Безработные, которые не стояли в это время на учете в Центре занятости, имеют право на зимнюю субсидию на условиях уплаты ЕСВ (22% от минималки – 918,06 грн.) за любые 3 месяца этого периода. Безработные в селе имеют право на помощь без уплаты ЕСВ по решению комиссии.