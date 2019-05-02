Корь в Краматорске: Число заболевших жителей продолжает расти. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) количество заболевших корью жителей увеличилось до 77 человек. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.
Как сообщила начальник отдела охраны здоровья Валерия Мельник, по состоянию на утро 2 мая, в Краматорске зарегистрировано 77 случаев кори. Из них – 26 детей и 51 взрослый.
«9 детей и 9 взрослых находятся в медицинских учреждениях города, другие проходят лечение амбулаторно. Тяжело больных нет», – сказано в сообщении.
Отмечается, что в Краматорске продолжается кампания по вакцинации. «Все дети, которые не были вакцинированы, или не прошли ревакцинацию, должны получить прививку», – уточнили в горсовете.
Ранее сообщалось, что в Краматорске число заболевших корью жителей, по состоянию на 24 апреля, увеличилось до 57 человек.
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