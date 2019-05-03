Российские паспорта для Донбасса – это попытка использовать момент, – депутат Европарламента. Новости

Подписание в России указа о предоставлении гражданства РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса, является "скандальным", а также попыткой использовать момент, когда Украина и ЕС заняты избирательными кампаниями. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Польши Михал Бони, передает «Укринформ».

«Это решение является скандальным. Это своего рода попытка использовать момент, ведь Европа сейчас живет выборами в Европарламент, а Украина – временем после президентских выборов. Никто не имеет времени сосредотачиваться на этом», – подчеркнул Бони.

Он отметил, что это решение является попыткой подкупа украинцев – «купите российские паспорта, станьте русскими». В то же время, за этим могут стоять более глубокие мотивы формального завладения территорией Украины в будущем.

«В определенный момент они могут сказать, что значительная часть жителей восточной части Украины – люди с российскими паспортами, а если они с российскими паспортами, то не нужна дискуссия о том, что это – Украина», – добавил политик.

По его мнению, это – «очень опасное явление», на которое нужно реагировать. Бони выразил надежду, что новый состав Европарламента будет искать общие решения для ЕС и Украины в этой ситуации.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Читайте также: