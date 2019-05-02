С телебашни на Луганщине начали вещание еще 4 украинские радиостанции. Новости

С телебашни, расположенной в поселке Бахмутовка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.), начали вещание еще 4 украинские радиостанции. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставил разрешение на временное вещание по упрощенной процедуре. Слушатели могут принимать уверенный сигнал «UA Радио Луч» на частоте 95.8 МГц, «UA Радио Культура» (91.6 МГц), «Радио НВ» (103.6 МГц) и «Общественное радио» (98.1 МГц).

В целом с башни ведется трансляция 11 радиостанций.

Как отметил директор Департамента массовых коммуникаций Александр Костенко, жители районов с обеих сторон линии разграничения будут получать больше качественного украиноязычного контента.

Он напомнил, что трансляция со 134-метровой телебашни осуществляется с августа 2017 года. Радиус действия установленных на ней передатчиков составляет 60 км. С помощью телебашни ведется также трансляция 15 украинских каналов на неподконтрольную территорию области с использованием передатчиков аналогового и цифрового стандарта.

Обслуживает телебашню Коммунальное предприятие «Инновационно-информационный центр», финансируемой за счет областного бюджета.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы не только жители прифронтовых районов имели возможность получать украинские новости, но и максимально расширить зону покрытия на временно оккупированных территориях. Сейчас в области реализуется проект по строительству телебашни в Попаснянском районе. Это будет вторая телебашня, которую возведут в области после начала военного конфликта. Предполагается, что с ее помощью будут транслироваться 16 телеканалов и 8 радиостанций. Их сигнал будет приниматься почти на всей оккупированной части Луганщины», – добавил Александр Костенко.

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