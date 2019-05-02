Новая украинская школа: На Луганщине озвучили потраченные суммы. Новости

На Луганщине в 2018 году для внедрения Новой украинской школы из госбюджета выделен почти 41 млн грн. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

15 млн 157 тыс. 600 грн было выделено на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования по проекту «Новая украинская школа». Использование субвенции предусматривало софинансирование. Всего из местных бюджетов выделено 5 535,5 тыс. грн.

В частности, для первых классов учебных заведений области закуплены 5 530 одноместных и 109 двухместных ученических комплектов, 97 комплектов для учителя, 206 шкафов для хранения средств обучения, 541 контейнер для раздаточного материала и 323 единицы мебели для зоны отдыха. Школы также пополнились дидактическими материалами. Кроме того, закуплено 190 проекторов, 304 ноутбука, 281 многофункциональное устройство, 162 ламинатора, 49 документ-камер, 79 флэш-накопителей, 70 классных стационарных досок, 23 пробковые доски, 143 экрана для проекции, 80 флипчартов и 12 наушников с микрофоном.

Выделено 5 млн 608 тыс. 700 грн на подготовку тренеров-педагогов, повышение квалификации учителей начальной школы, которые будут обучать учащихся первых классов. По состоянию на 1 января 2019 года средства на подготовку тренеров-педагогов, повышение квалификации учителей начальной школы использованы в сумме 1 млн 650 тыс.200 грн (88%).

В течение прошлого года проводились процедуры закупки на принципах софинансирования (70% – из госбюджета, 30% – из местных бюджетов).

В прошлом году приобретены 4 школьных автобуса, из них 2 школьных автобуса закуплены Департаментом образования и науки облгосадминистрации для опорных школ Новоайдарского, Станично-Луганского районов. На основе софинансирования в Меловском районе приобретен 1 школьный автобус. В Беловодской ОТГ школьный автобус куплен полностью за средства местного бюджета. Всего на это потрачено 7 млн 324 тыс. грн.

Напомним, в Донецкой области в 2018 году на подготовку тренеров, педагогов, повышение квалификации учителей по концепции «Новая украинская школа» (НУШ) было использовано 13 млн 126 тыс. грн. По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, базовыми выводами о первом годе работы НУШ, стало то, что дети больше хотят ходить в школу, имеют более развитые коммуникативные навыки, но учителя больше устают.

Как сообщалось ранее, в Украине выделили 1,5 млрд грн новой субвенции местным бюджетам на улучшение качества образования.

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