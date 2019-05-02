Коломойский заявил, что на Донбассе гражданский конфликт между украинцами, но спровоцировала его Россия. Новости

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что война на Донбассе является гражданским конфликтом между украинцами, который спровоцировала Россия. Об этом Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, пишет «Громадське».

По его словам, на Донбассе идет гражданский конфликт, но можно сказать, что и гражданская война. «Просто война более глобальная, а это гражданский конфликт», – сказал олигарх.

На вопрос, кто воюет на востоке Украины, Коломойский ответил: «Украинцы с украинцами».

В то же время он подчеркнул, что Россия поддерживает одну сторону конфликта, и если бы не это, конфликт уже бы урегулировали. «Спровоцировала и организовала его (конфликт – ред.) Россия, с одной стороны. А с другой стороны, тоже не все было благополучно», – резюмировал он.