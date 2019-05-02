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Коломойский заявил, что на Донбассе гражданский конфликт между украинцами, но спровоцировала его Россия. Новости

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Коломойский заявил, что на Донбассе гражданский конфликт между украинцами, но спровоцировала его Россия

02.05.19 23:57hromadske.uaНовости

Фото: Скриншот видео YouTube

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что война на Донбассе является гражданским конфликтом между украинцами, который спровоцировала Россия. Об этом Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, пишет «Громадське».

По его словам, на Донбассе идет гражданский конфликт, но можно сказать, что и гражданская война. «Просто война более глобальная, а это гражданский конфликт», – сказал олигарх.

На вопрос, кто воюет на востоке Украины, Коломойский ответил: «Украинцы с украинцами».

В то же время он подчеркнул, что Россия поддерживает одну сторону конфликта, и если бы не это, конфликт уже бы урегулировали. «Спровоцировала и организовала его (конфликт – ред.) Россия, с одной стороны. А с другой стороны, тоже не все было благополучно», – резюмировал он.

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