В Украине средняя пенсия у большинства за год выросла на 14,5%: У кого и на сколько. Новости

В Украине за последний год средняя пенсия у большинства граждан выросла на 14,5%. Об этом сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
Так, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как росли пенсии с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года. «Наибольший рост произошел у пожизненного содержания судей – на 72,1%, меньше всего росли социальные пенсии, лишь на 3,4%, а для большинства украинских пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, она выросла за год на 14,5%. Мы разместили пенсии по видам – от наивысшего роста до наименьшего», – написал Дорошенко.
1. Пожизненное денежное содержание судей получают 3 307 человек по состоянию на 1 апреля 2019 года:
- на 1 апреля 2018 года – средний размер выплат пенсий составляет 25 744 грн;
- на 1 апреля этого года – средний размер выплат пенсий составляет уже 44 316 грн.
Средняя пенсия выросла на 72,1%.
2. Пенсии военнослужащих получают 555 185 украинцев:
- 1 апреля 2018 года – 3 408 грн;
- 1 апреля 2019 года – 4 706 грн.
Рост за последний год на 38,1%.
3. Пенсии по возрасту получают 8 млн 614 тыс. 536 пенсионеров:
- 2018 год – 2 570 грн;
- 2019 год – 2 943 грн.
Средний размер стал выше на 14,5%.
4. Пенсии за выслугу лет получают 227 338 человек:
- апрель 2018 года – 2 374 грн;
- апрель 2019 года – 2 645 грн.
Повышение произошло на 11,4%.
5. Пенсии по случаю потери кормильца получают 539 023 украинцев:
- на 1 апреля 2018 года – 2 201 грн;
- на 1 апреля 2019 года – 2 446 грн.
Темпы роста среднего показателя за последний год – 11,1%.
6. Пенсии по инвалидности получают 1 млн 367 тыс. 895 пенсионеров:
- год назад – 1 982 грн;
- сейчас – 2 095 грн.
Рост среднего размера пенсии на 5,7%.
7. Социальные пенсии получают 82 665 человек:
- на 1 апреля 2018 года – средний размер выплат пенсий составляет 1 452 грн;
- на 1 апреля 2019 года – средний размер выплат пенсий составил 1 501 грн.
Средний показатель вырос на 3,4%.
«Напомним, что только за I квартал 2019 года рост среднего размера пенсий судей произошел на 54,4%, пенсии по возрасту – на 11,1%, пенсии в связи с потерей кормильца – на 8,5%, пенсии за выслугу лет – на 6,8%, пенсии по инвалидности – на 5%, пенсии военнослужащих – на 0,5% и социальные – на 0,1%. То есть, наибольший рост размера пенсии практически для всех произошел лишь с марта этого года, или месяц назад», – добавил эксперт.
При этом, по данным Дорошенко, общее количество пенсионеров, которым начислялась пенсия по состоянию на начало апреля, составила 11 млн 389 тыс. 949 человек.
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