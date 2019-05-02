В Украине средняя пенсия у большинства за год выросла на 14,5%: У кого и на сколько. Новости

В Украине за последний год средняя пенсия у большинства граждан выросла на 14,5%. Об этом сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Так, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как росли пенсии с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года. «Наибольший рост произошел у пожизненного содержания судей – на 72,1%, меньше всего росли социальные пенсии, лишь на 3,4%, а для большинства украинских пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, она выросла за год на 14,5%. Мы разместили пенсии по видам – от наивысшего роста до наименьшего», – написал Дорошенко.

1. Пожизненное денежное содержание судей получают 3 307 человек по состоянию на 1 апреля 2019 года:

на 1 апреля 2018 года – средний размер выплат пенсий составляет 25 744 грн;

на 1 апреля этого года – средний размер выплат пенсий составляет уже 44 316 грн.

Средняя пенсия выросла на 72,1%.

2. Пенсии военнослужащих получают 555 185 украинцев:

1 апреля 2018 года – 3 408 грн;

1 апреля 2019 года – 4 706 грн.

Рост за последний год на 38,1%.

3. Пенсии по возрасту получают 8 млн 614 тыс. 536 пенсионеров:

2018 год – 2 570 грн;

2019 год – 2 943 грн.

Средний размер стал выше на 14,5%.

4. Пенсии за выслугу лет получают 227 338 человек:

апрель 2018 года – 2 374 грн;

апрель 2019 года – 2 645 грн.

Повышение произошло на 11,4%.

5. Пенсии по случаю потери кормильца получают 539 023 украинцев:

на 1 апреля 2018 года – 2 201 грн;

на 1 апреля 2019 года – 2 446 грн.

Темпы роста среднего показателя за последний год – 11,1%.

6. Пенсии по инвалидности получают 1 млн 367 тыс. 895 пенсионеров:

год назад – 1 982 грн;

сейчас – 2 095 грн.

Рост среднего размера пенсии на 5,7%.

7. Социальные пенсии получают 82 665 человек:

на 1 апреля 2018 года – средний размер выплат пенсий составляет 1 452 грн;

на 1 апреля 2019 года – средний размер выплат пенсий составил 1 501 грн.

Средний показатель вырос на 3,4%.

«Напомним, что только за I квартал 2019 года рост среднего размера пенсий судей произошел на 54,4%, пенсии по возрасту – на 11,1%, пенсии в связи с потерей кормильца – на 8,5%, пенсии за выслугу лет – на 6,8%, пенсии по инвалидности – на 5%, пенсии военнослужащих – на 0,5% и социальные – на 0,1%. То есть, наибольший рост размера пенсии практически для всех произошел лишь с марта этого года, или месяц назад», – добавил эксперт.

При этом, по данным Дорошенко, общее количество пенсионеров, которым начислялась пенсия по состоянию на начало апреля, составила 11 млн 389 тыс. 949 человек.

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