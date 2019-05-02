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В Госслужбе по делам ветеранов сообщили, сколько человек получили статус УБД (Документ). Новости

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В Госслужбе по делам ветеранов сообщили, сколько человек получили статус УБД (Документ)

02.05.19 15:36dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Статус участника боевых действий (УБД) получили 368,9 тыс. участников антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

По состоянию на 01.05.2019, по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 368 861 лицу.

Также отмечается, что статуса лишены 264 человека.

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