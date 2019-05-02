Для людей поездка через линию разграничения на Донбассе остается опасной, – ОБСЕ. Новости

Для людей, совершающих путешествие через линию разграничения на Донбассе, поездка является опасной, поскольку районы вдоль всей линии соприкосновения загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на своей странице в Facebook.

Так, каждый год перед Пасхой 57-летняя Виктория пересекает линию соприкосновения по дороге из Славянска во временно неподконтрольный украинской власти Донецк. «И даже когда оружие замолкает, поездка остается опасной, поскольку районы вдоль всей линии соприкосновения загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами», – говорится в сообщении.

«Я понимаю, что пересекать линию соприкосновения опасно. Но я выросла в Донецке, мои родные все еще проживают там и это то место, где я должна быть на Пасху», – цитируют слова Виктории в СММ ОБСЕ.

Вместе с семьей своего брата она посетит могилы родителей в Радоницу, во вторник на вторую неделю после Пасхи. «В этот день семьи посещают могилы своих родственников для того, чтобы вместе помянуть близких. Для Виктории сохранение Пасхальных традиций позволяет поддерживать ощущение возврата к нормальной жизни на Донбассе», – подытожили в Миссии.

Как сообщалось ранее, по данным СММ ОБСЕ, с начала 2019 года при пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях скончались 19 человек.

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