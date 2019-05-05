Не было ничего, кроме мусора: Как переселенцы устроились в школе-интернате под Одессой (Фото). Новости

В заброшенной школе-интернате в пригороде Одессы живет семья переселенцев из временно неподконтрольной украинской власти Брянки (Луганская обл.), которой пришлось пережить несколько ударов судьбы. Об этом рассказали в пресс-службе представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине.

Так, в октябре 2014 года Елена Дорофеева с семьей покинула Брянку. Тогда женщина считала, что вернется домой через несколько месяцев. Вернется туда, где остались две квартиры, дом и, хотя и небольшой, но стабильный бизнес. Но эти «несколько месяцев» затянулись до сих пор. «Удары судьбы начали сыпаться на голову Дорофеевых как только они поселились (благодаря волонтерам) в одном из санаториев в Киевской области. Мужу Елены, заслуженному шахтеру, поставили диагноз – рак. Пришлось арендовать небольшой дом в отдаленном уголке Одесской области, вокруг которого они высадили деревья. Начали выращивать поросят и даже строить планы на лето, но все они пошли кувырком из-за другой беды: в мае 2016 года умер от пневмонии старший сын Елены. Отец пережил его всего на несколько месяцев. Две трагедии, которые ударили одна за другой, стали тяжелым бременем для младшего сына Елены и привели к его госпитализации в психиатрическую клинику», – говорится в сообщении.

«Он перестал узнавать меня и мою маму», – со слезами на глазах вспоминает женщина.

Так началась вторая часть истории ее изгнания – с больным сыном и старенькой матерью. Они присоединились к 15 другим семьям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и поселились в заброшенной школе-интернате в пригороде Одессы. По словам Елены, в комнате, которую они заняли, не было ничего, кроме мусора. И воняло крысами. Иначе, чем жалким, это место назвать было нельзя. Однако после того опустошения, через которое этой семье пришлось пройти, именно здесь они почувствовали себя частью сообщества, а не одинокими людьми. Поэтому решили остаться.

Они живут здесь уже более двух лет. «За это время семья смогла постепенно превратить свою комнату в приятное и уютное место. Часть мебели им подарили волонтеры, некоторую нашли прямо на улице. Елена, как настоящая мастерица, сумела создать из этих, казалось бы, совсем несовместимых элементов интерьера настоящую домашнюю атмосферу. Большие комнатные растения, которые преодолели вместе с семьей почти тысячу километров, отделяющие их теперь от Брянки, стали прекрасным украшением их нового дома», – отмечают в МККК.

С огромным желанием работать Елена и ее 80-летняя мать высадили небольшую грядку, на которой выращивают огурцы, картофель и даже грибы. Для них работа на земле – это и преодоление стресса, и материальная поддержка семьи, ведь других доходов, кроме социальных выплат, они не получают. Благодаря солениям, которые заготовили женщины, они перезимовали последнюю зиму.

«Елена уже перестала мечтать о возвращении домой. Сейчас она надеется только на то, что несчастья, которые на нее посыпались один за другим, наконец-то прекратятся, а ее семья сможет оставаться здесь – в их новом доме», – подытожили в МККК.

Как сообщалось ранее, громада переселенцев, обосновавшихся в селе Маяки (Одесская обл.), выделяется среди других. Она насчитывает около 50 человек, среди которых несколько одиноких пожилых женщин, женщин с детьми и людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.

Напомним, в поселке Фонтанка (Одесская обл.) полсотни переселенцев из Донбасса уже больше двух лет живут в четырехэтажном корпусе заброшенной школы-интерната. Они оплачивают тарифы за электричество как предприятие, провели коммуникации на деньги, накопленные из пенсий и небольших зарплат, частично сделали ремонт.

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