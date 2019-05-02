Посетило более 35 тысяч человек: В Мариуполе подвели итоги ГогольFest. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) фестиваль современного искусства «Startup ГогольFest» («Гогольфест») посетило более 35 тысяч человек. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, фестиваль проходил 6 дней – с 26 апреля по 1 мая. «Ежедневно на разных локациях проходили театральные представления украинских и европейских режиссеров, кинопоказы, лекции, выступления известных музыкальных исполнителей. Фестиваль посетило более 35 тысяч людей», – говорится в сообщении.

«ГогольFest» проводится в Мариуполе уже второй год подряд. «Программа была еще ярче и насыщенней. Мероприятия были рассчитаны как на детей, так и взрослых», – отмечается в сообщении.

Основными локациями «ГогольFest» были ДК «Молодежный», Городской сад, креативное пространство «Vezha» и бывший яхт-клуб «Азовсталь». Также увидеть постановки можно было и в обычной школе, а послушать лекции прямо на улице. На территории Азовского судоремонтного завода прошла постановка уникальной оперы «Νερό».

Также на локациях проведения фестиваля зрители могли увидеть постановку о буллинге от немецкого театра «Junges Deutsches», актуализированную интерпретацию древнегреческой пьесы Еврипида «Вакханки» от украинского режиссера Дмитрия Костюминского, поучаствовать в дискуссиях о том, чему школа может научить взрослых и побывать на экскурсии с философом Вано Крюгером.

Музыкальная часть проходила в Городском саду. Там выступали хедлайнеры фестиваля: «Dakh Daughters», Сергей Бабкин, Джамала, Bahroma, Blue Foundation, Monarchy та YUKO. Кроме того, работала ночная сцена.

Отмечается, что по информации пресс-службы Центрального отдела полиции ГУНП в Донецкой области, правонарушений не было. Ежедневно за порядком на локациях следили более 40 правоохранителей. За помощью к медикам участники фестиваля не обращались.

Для комфорта жителей и гостей города между локациями фестиваля работали два автобуса и два троллейбуса. Кроме того, было увеличено время работы коммунального транспорта.

Как сообщалось ранее, в последний день проведения «ГогольFest», 1 мая, состоялось необычное мероприятие. Во дворике городского краеведческого музея прошел арт-пикник – своеобразная альтернатива обычному майскому пикнику на природе.

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