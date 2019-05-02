Проведение операции Объединенных сил себя полностью оправдало, – Наев. Новости

Решение о проведении операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе себя полностью оправдало. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга в Краматорске заявил командующий ООС Сергей Наев.

«Решение о проведении ООС себя оправдало и позволило установить четкие границы зоны проведения ООС, в том числе зон безопасности районов ограниченного и запрещенного доступа, четко определить задачи командования по непосредственному руководству силами и средствами Объединенных сил, урегулировать вопрос подчинения и применения сил и средств, участвующих в ООС, предоставить Объединенным силам соответствующие полномочия, реализация которых направлена на стабильность в районе проведения операции, безопасность гражданского населения, сохранение существующей инфраструктуры и ее развитие», – сказал он.

«За год нашей совместной работы произошли позитивные изменения в пользу Украины. Впереди – кропотливая работа относительно дальнейших шагов по приближению нашей победы над врагом и обеспечению развития мирной жизни Донетчины и Луганщины», – заявил Наев.

Командующий ООС напомнил, что за период проведения ООС на Донбассе ВСУ улучшили свое тактическое положение на ряде участков общей площадью около 24 кв. км и восстановили контроль над населенными пунктами Вольный (Луганская обл.), Южное (прежнее название – Ленинское), Викторовка, Розовка и Шумы (Донецкая обл.).

Наев также рассказал, что было сделано для укрепления линии фронта и о разминировании Донбасса за год, и отчитался о работе силовиков на блокпостах в зоне ООС и на КПВВ.

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