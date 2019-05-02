Медицинская реформа в Украине: Какие изменения произойдут в 2019 году. Новости

В Украине в текущем 2019 году в рамках реформы планируется ряд изменений в медицине. Об этом сегодня, 2 мая, на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
Так, в 2019 году реализуется пилотный проект реформы экстренной медицины в 5 областях Украины, в том числе в Донецкой области, и в городе Киев. «Обновляем материально-техническую базу "скорой", проводим обучение медработников», – написал Гройсман.
Также, по словам премьер-министра, внедряется центральная электронная система, чтобы работа диспетчерских служб была более эффективной. Далее эти изменения планируется распространить на всю Украину.
Кроме того, в этом году заработает программа «Бесплатная диагностика». По направлению своего врача можно будет бесплатно получить диагностические и лечебные услуги. Среди них: различные анализы, маммография, 5 видов рентгена, эхокардиография, ЭКГ, 6 видов УЗИ.
«В 2019 году продолжится подготовка к трансформации специализированной помощи: поликлиник и стационаров. С 1 января 2020 года новые механизмы финансирования заработают на всех уровнях медицинской помощи – от первичного звена до стационара», – подытожил Владимир Гройсман.
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