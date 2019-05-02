Лишили статуса ВПЛ и требуют вернуть полученную помощь: Как двух переселенок обвинили в мошенничестве. Новости

В Харькове двух переселенок лишили статуса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за якобы ложные сведения в документах. А в придачу – обвиняют в мошенничестве и требуют вернуть государству уже выплаченную им помощь, пишет «Сегодня.ua».

Так, переселенка Любовь Губанова с маленьким сыном бежала из временно неподконтрольной украинской власти Горловки в начале 2015 года. «Люди сидели в подвалах. Я в том числе. И морально это невыносимо. Выдержать, когда вокруг тебя взрываются бомбы, и ты не знаешь, что делать», – вспоминает она.

На новом месте женщина получила справку ВПЛ. Ежемесячно государство выплачивало 1 300 грн им на двоих с сыном. Каждые полгода свой статус Любовь подтверждала. Однако летом 2017 года выплаты неожиданно прекратились. «Поставили перед фактом о том, что я лишена справки переселенца и о том, что я должна вернуть деньги», – сказала Любовь.

Как заявили в управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН), Любовь, мол, предоставила ложные данные: скрыла, что, хоть и недолго, но жила в Харькове еще до начала АТО. Следовательно, должна вернуть государству 22 тыс. грн.

Такое же нарушение обнаружили и в бумагах переселенки Лилии Сальниковой. Женщина обратилась в административный суд и почти одновременно встречный иск подали органы соцзащиты. «Пришел следователь и сказал: "Приглашаю вас на допрос, так как на вас открыто уголовное производство". Обвиняют в мошенничестве», – рассказала Лилия.

В Министерстве социальной политики объяснили, что для лишения статуса ВПЛ есть только 3 основания. «Если в общем – можно сказать одно – она перестала быть внутренне перемещенным лицом, она вернулась на место проживания постоянное. Выезд за пределы Украины на постоянное проживание. Информация правоохранительных органов, что она задействована в террористических организациях на востоке», – объяснил заместитель министра соцполитики Николай Шамбир.

Также лишить выплат могут, если у семьи есть собственное жилье или депозит в более чем 25 прожиточных минимумов. Ни у Любови, ни у Лилии ничего такого нет. Поэтому правозащитники на их стороне. «Никаких оснований для того, чтобы она не могла получать такую ​​социальную помощь нет. Поэтому орган социальной защиты населения обязан выполнять закон, и выплатить адресную социальную помощь с июля 2017 года до настоящего времени. И платить в дальнейшем», – говорит юрисконсульт Харьковской правозащитной группы Николай Соболь.

Юрист уже доказал в административном суде, что Лилия – ВПЛ. И уверен, что дело выиграет. Однако прокурор другого мнения. «Так как эти решения нашего производства не касаются, нами будет полностью, в полной мере поддерживаться дальнейшее государственное обвинение. Наше уголовное производство – это по факту предоставления недостоверной информации о перемещении с территории антитеррористической операции», – сказал прокурор местной прокуратуры №3 Артем Дурасов.

По словам правозащитника, похожих дел в Украине – десятки. Надеется, что решение Харьковского административного суда, в котором победила его клиентка, станет прецедентом.

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