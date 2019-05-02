Украинский зенитчик дезертировал в «ДНР» и сдал координаты позиций ВСУ . Новости

Зенитчик ВСУ, который после дезертирства выдал позиции украинских военных «ДНР», проведет в тюрьме 10 лет. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, в Ильичевском районном суде г. Мариуполя 39-летний оператор зенитного ракетного взвода ВСУ, за то, что, будучи на службе, покинул свой пост и перешел на сторону «ДНР», признан виновным и приговорен к реальной мере наказания.

«23 января 2016 года мужчина, находясь на взводном опорном пункте вблизи с. Чермалык Донецкой области, с целью содействия преступной деятельности террористической организации "ДНР" добровольно покинул место несения военной службы. Прихватив с собой 2 автомата Калашникова "АКС-74У" и "АКС-74" и магазины к ним, дезертир перешел через линию разграничения с целью дальнейшего участия в деятельности незаконного военного формирования террористической организации "ДНР"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в «ДНР» во время участия в телевизионных программах украинский военный давал интервью, в которых рассказывал о позициях ВСУ и давал ложные сведения о деятельности и функционировании украинской армии.

«После того, как предатель выполнил свои преступные функции и стал боевикам не нужен, его арестовали и в дальнейшем вместе с пленными передали украинской стороне», – сообщили в прокуратуре.

Данные действия бывшего солдата квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 3 ст. 408 (дезертирство) и ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.