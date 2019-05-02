Рядом находились дети: Жилой сектор Авдеевки подвергся обстрелу (Фото). Новости

Сегодня, 2 мая, частный сектор прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) подвергся обстрелу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз.

«Имеем три прилета в жилой сектор города Авдеевка в районе улиц Лермонтова и Заводской. Пострадавших, к счастью, нет», – написал он.

По информации главы Авдеевской военно-гражданской администрации Павла Малыхина на его странице в Facebook, «прилетело» на улицу Лесная. «После долгой паузы, во время которой Авдеевка жила в относительном покое, сегодня получили от врага "пасхальный подарок". Полтора часа назад, улица Лесная. По свидетельствам очевидцев, три "прилета" в частный сектор. Один зафиксирован, два пока не нашли. Рядом как раз находились дети», – сообщил он.

По словам Малыхина, жертв и пострадавших нет.

«Что именно "прилетело" – определяют сейчас эксперты», – подытожил глава ВГА.