Абитуриентам неподконтрольного Донбасса: План проведения дополнительной сессии ВНО-2019. Новости

Граждане, которые не успели зарегистрироваться на Внешнее независимое оценивание (ВНО) в основной период регистрации, в том числе проживающие на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, имеют возможность с 3 по 25 мая зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО. Об этом сегодня, 2 мая, напоминает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Так, подать регистрационные документы для участия в дополнительной сессии ВНО могут лица, которые:

участвовали в антитеррористической операции, но не зарегистрировались для участия в ВНО в основной период регистрации;

проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации.

Для участия в ВНО необходимо создать и оформить регистрационную карточку (можно сформировать самостоятельно, воспользовавшись специальным сервисом «Зарегистрироваться», размещенным на сайте Украинского центра оценивания качества образования), сформировать пакет документов и направить его в региональный центр.

Дополнительно в комплект документов необходимо приложить заявление (в произвольной форме), подтверждающее право лица для регистрации на ВНО в дополнительный период.

Граждане Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Украины, и не имеют возможности отправить документы для регистрации по почте, должны в установленный срок направить скан-копии фотографии и других необходимых документов на электронный адрес соответствующего регионального центра. «Если лицо не может указать адрес в Украине для получения почтового сообщения, информация о результатах регистрации направляется на его электронный адрес. В таком случае сертификаты ВНО хранятся в региональном центре. Их можно забрать в любое удобное время или получить непосредственно в пункте проведения ВНО во время прохождения первого тестирования», – говорится в сообщении.

Регистрация учеников для участия в дополнительной сессии ВНО – с 3 до 25 мая.

Проведение дополнительной сессии – с 26 июня до 12 июля.

Объявление результатов дополнительной сессии – до 18 июля.

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Важно:

каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты не более чем по 4 учебным предметам;

сообщение о месте и времени проведения дополнительной сессии размещается в виде приглашений-пропусков на информационных страницах участников ВНО не позднее, чем за 5 календарных дней до проведения дополнительной сессии ВНО по определенному учебному предмету;

участник ВНО обязан своевременно прибыть в пункт внешнего оценивания с сертификатом ВНО и документом, на основании которого лицо зарегистрировано для участия во внешнем оценивании (серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате).

Напомним, на ВНО в этом году зарегистрировались 1 169 абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей. Всего в Украине для участия в ВНО в 2019 году зарегистрировались 354 051 человек.

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