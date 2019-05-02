Ремонт трассы по маршруту Мирноград – Константиновка: Работает спецтехника (Фото). Новости

В Донецкой области на участке трассы Н-32 по маршруту Мирноград – Константиновка (вблизи с. Новая Полтавка) на переходном объекте капремонта (протяженностью 4 км) продолжается завершающий этап работ. Работает дорожная спецтехника. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
Так, производится укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). «Работы выполняются "под движением". Будьте крайне внимательны за рулем: выполняйте требования временных дорожных знаков и учитывайте сигналы регулировщиков», – говорится в сообщении.
Вскоре указанный участок национальной трассы будет иметь усовершенствованное покрытие. Последний слой из прочного ЩМА укладывается поверх новой дорожной одежды, устроенной еще в прошлом году (вместо устаревшей цементобетонной плиты, проложенной для транспортного сообщения промышленных городов еще в начале 60-х годов прошлого века).
В облавтодоре напоминают, что сложность ремонта заключалась не только в разборке (дефрагментации или измельчении) цементобетонной плиты (толщиной ≈20 см), но и в решении проблемы слабого грунта под ней. «Отсутствие прочной основы дорожной одежды со временем могло привести даже к провалам дорожного полотна: на аварийном участке, где выполнялся ремонт, под плитой уже наблюдались процессы переувлажнения и просадки грунта», – отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, в этом году ремонт 4 км участка будет завершен. После устройства верхнего слоя дорожной одежды будут выполняться работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и укреплению обочин.
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