Зеленский: Россия должна вернуть Украине контроль за каждым миллиметром границы . Новости

Россия должная вернуть контроль над государственной границей на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сегодня, 2 мая, на своей странице в Facebook написал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, он пишет, что долго думал о том, так ли «много общего» между Украиной и Россией. «Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2 295 километров и 400 метров "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего"», – пишет Зеленский.

Он также напомнил факторы, которые появились в последнее время, которые не способствуют поиску общего между Украиной и Россией. «А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближают урегулирования отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя», – считает избранный президент.