Пенсии не будет. Будут налоги и служба в армии: Чем грозит украинцам гражданство РФ. Новости

Гражданам Украины получить гражданство Российской Федерации не так просто, как кажется. А те, кто решил поиграть в двойное гражданство, должны быть готовыми вместо социальных выплат получить двойное налогообложение, строгое российское законодательство и обязанность прохождения военной службы – возможно на Кавказе, а возможно и в Сирии. Об этом рассказал советник национального уровня программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») Дмитрий Коростелев, сообщается на сайте программы.

Так, по его словам, возможность получить гражданство России, во-первых, имеют исключительно указанные категории граждан Украины. Во-вторых – подавать документы следует в строго определенные территориальные органы МВД России по месту жительства или месту пребывания в РФ. В-третьих – вместе с заявлением и документами подается квитанция об уплате государственной пошлины в размере 3 500 руб. (1 430 грн по курсу НБУ, – ред.) и еще 300 руб. (123 грн) за бланк паспорта (и это независимо от того, будет ли принято решение о предоставлении гражданства). Кроме того, все документы, предоставляемые на рассмотрение, должны быть переведены на русский язык, а верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с законодательством РФ о нотариате (т.е. визита к российскому нотариусу также не миновать). И это все только для подачи документов на рассмотрение, которое будет длиться 3 месяца. Положительное решение по результатам рассмотрения документов никто не гарантирует.

При этом, как разъясняет Коростелев, права граждан России почти такие же, как и граждан Украины, поскольку Россия, как член Совета Европы и Совета Безопасности ООН, вынуждена была декларировать в своем законодательстве принципы, изложенные в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Всеобщей Декларации прав человека. «Для участников незаконных вооруженных формирований и "государственных" деятелей так называемых "ЛНР" и "ДНР" (которым будут выдавать паспорта РФ в первую очередь) прежде всего интересна возможность находиться на территории РФ неограниченное количество времени (где именно и в каком состоянии это уже другой вопрос). Впрочем, кроме прав, Присяга, принимаемая новыми гражданами РФ, еще побуждает к выполнению определенных обязанностей, а именно – декларирование доходов, уплаты налогов (в том числе по доходам полученным за пределами РФ), прохождения военной службы (как показывает опыт крымчан – не только по месту жительства, но и на территории всей России и даже за ее пределами (например, в Приднестровье, Армении или Сирии)», – отмечает советник.

Зато, добавляет Коростелев, получение российской социальной пенсии, на что так надеются некоторые жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса, по закону России от 15.12.2001 №166-ФЗ предусмотрено для граждан РФ, достигших возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающих на территории России не менее 15 лет. Ее размер – 5 034 руб. 25 коп. в месяц (2 058 грн) (п. 1 ч. 1 ст. 18 указанного закона). Такая пенсия предоставляется при недостаточности страхового стажа. Если же официального трудового стажа наработанного в России достаточно, то пенсия назначается в зависимости от стажа и размера заработной платы.

Что касается прекращения гражданства Украины, то автоматически, как разъясняет эксперт, это не происходит. Законом Украины «О гражданстве» среди прочего предусмотрена невозможность лишения гражданина Украины гражданства Украины. Прекращение гражданства возможно только в результате выхода из гражданства Украины или в результате утраты гражданства Украины, или же по основаниям, предусмотренным международными договорами Украины. В первом случае лицо целенаправленно подает документы на выход из гражданства, а вот для второго достаточно добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия. В любом случае это осуществляется не автоматически, а по указу президента Украины.

При этом, добавляет эксперт, следует иметь в виду, что выход из гражданства Украины не допускается, если лицу, которое ходатайствует о выходе из гражданства Украины, в Украине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления или в отношении которого в Украине есть обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу и подлежащий исполнению.

В то же время МИД Украины в очередной раз заявляет, что противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение гражданами Украины российского гражданства, являются юридически ничтожными и не признаются Украиной. «Они никоим образом не влияют на принадлежность жителей временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях гражданства Украины, определенного Конституцией и законодательством Украины. Так что для тех, кто решил поиграть в двойное гражданство: если вы не являетесь лицом, которому крайне необходимо раствориться в бескрайних просторах России, то нет нужды, не получив никаких привилегий в виде социальных выплат, получить подарок двойного налогообложения в совокупности с правоприменением сурового российского законодательства при попадании на сопредельную Украине территорию (а в некоторых случаях и на территории других государств)», – резюмирует Дмитрий Коростелев.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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