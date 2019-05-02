Пакет малыша: Гройсман рассказал, сколько семей получили наборы. Новости

В Украине уже почти 170 тысяч семей получили наборы для новорожденных по программе помощи при рождении ребенка «Пакет малыша». Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«За время существования программы уже около 170 тысяч семей получили пакет от правительства. Для нас особенно важно помочь украинским семьям в такое ответственное время», – написал он.

Гройсман напомнил, что каждая мама после рождения ребенка получает «пакет малыша». «Здесь есть все необходимое на первые месяцы жизни: пеленки, подгузники, одежда, присыпки. Чтобы получить такой набор не нужно куда-то ехать или что-то доплачивать. "Пакет малыша" дарят родителям при выписке из роддома», – отметил премьер-министр.

Напомним, что в Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и будут выдаваться по одному на каждого ребенка.

Также сообщалось, что если в день выписки в роддоме отсутствует помощь «пакет малыша», то родители ребенка могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. И в течение не более чем 17 рабочих дней родителям должны предоставить такую ​​помощь.

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