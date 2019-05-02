Последствия обстрела Авдеевки: Повреждены два жилых дома (Фото). Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) полицейские задокументировали последствия обстрела: повреждены 2 частных дома. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделение полиции сегодня около 13:30 от местного жителя, дом которого попал под огонь. В домовладении потерпевшего, расположенного на улице Лермонтова, повреждено окно», – говорится в сообщении.

Кроме того, осколками посечен фасад здания, расположенного по переулку Лесной.

Уточняется, что на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 2 мая, частный сектор прифронтовой Авдеевки подвергся обстрелу.

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