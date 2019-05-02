Биометрические документы снова выдают без проблем. Новости

В Украине возобновили работу центры «Паспортный сервис» после перерыва с 27 апреля, когда миграционная служба проводила техническое обслуживание серверного и телекоммуникационного оборудования.

Как сообщают в Государственном предприятии «Документ», оформление и выдача загранпаспортов, ID-карт, удостоверений на временное и постоянное проживание были приостановлены по техническим причинам: велись работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

Напомним, что 24 апреля, правительством Украины приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут выплачиваться после 1 июля.