На Донбассе в апреле 10 мирных жителей получили ранения, – Миссия ООН. Новости

На Донбассе в апреле 2019 года 10 мирных жителей получили ранения из-за вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на странице организации в Facebook.

«В апреле 2019 года мы не задокументировали случаев смерти гражданских лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины. В течение этого месяца, пять гражданских лиц были ранены в результате артиллерийских обстрелов или из огня из стрелкового оружия и легких вооружений. Еще пять человек получили ранения от взрывоопасных пережитков войны», – говорится в сообщении.

На фотографии – женщина, дочь которой была ранена возле своего дома в Александровке. Сейчас она в больнице, после тяжелой операции.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе за последние 12 месяцев от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли или получили ранения по меньшей мере 70 человек, среди них – 18 детей.

Как сообщалось ранее, около 30% гражданских, пострадавших в зоне боевых действий на Донбассе, – это женщины и дети. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает общее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 40-43 тысяч.

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