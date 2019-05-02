На Донетчине за взятку в $500 будут судить командира роты Нацгвардии. Новости

В Донецкой области будут судить командира роты воинской части, подозреваемого в получении $500 за содействие в трудоустройстве лица в Национальную гвардию. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил, завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего-контрактника, командира роты воинской части Национальной гвардии, расположенной в городе Славянске Донецкой области», – говорится в сообщении.

Так, досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2018 года офицер за вознаграждение в размере $500 обещал повлиять на должностных лиц рабочей группы по вопросам формирования подразделений воинского резерва и командира воинской части, чтобы они приняли решение принять лицо на службу в резервную роту.

Командира задержали во время получения части средств. «По результатам предварительного расследования, проведенного следователями теруправления ГБР в городе Краматорске, действия военнослужащего квалифицированы по ч. 2 ст. 3692 Уголовного кодекса Украины (предложение оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, а также получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства)», – сообщают в ведомстве.

Обвинительный акт направлен в суд.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.