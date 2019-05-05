Переезд из города в село изменил жизнь: Как переселенка сменила профессию продавца на пчеловода (Фото). Новости

В селе Могутнее (Кропивницкий р-н, Кировоградская обл.) переселенка из временно неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Елена Ситникова сменила профессию продавца на пчеловода.

В 2014 году женщина с детьми (сын 21 год и дочка 11 лет) переехали в Кропивницкий (до переименования Кировоград). Муж пошел добровольцем в зону АТО. Там он пробыл год.

Пока жили в Кропивницком, женщина работала продавцом. Посоветовавшись с мужем, решили купить дом в селе Могутнее. Здесь занялась пчеловодством. «Побудили друг и подруга, местные жители, которые тоже занимаются пчеловодством. Я предложила помогать. Год работали на пасеке подруги. Потом она предложила мне пчелопакеты. Я купила у нее 3 пчелопакета и сделала свою пасеку», – рассказала Елена Ситникова.

Сегодня у Елены 20 уликов. «Главное – это полюбить это дело. И не думать, что это очень легко. Пчелы любят спокойных людей, уравновешенных. Каждый, кто захочет, может заняться пчеловодством, было бы желание», – поделилась переселенка.

Рядом с пасекой посадили медоносные растения. «Чем больше будет медоносных растений, тем больше пчелка нанесет в улик меда. Для этого мы сеем люцерну, фацелию на своем участке. Чтобы пчелка не тратила свои силы и не искала медоносы, а брала их рядом. Чем больше она будет тратить энергии, чтобы найти медонос, тем меньше она принесет меда», – объяснила Елена Ситникова.

По словам женщины, для нее пчеловодство – не вид заработка, а помощь мужу и удовольствие, хобби. При этом отмечает, что ее радует, когда хобби приносит деньги.

Елена Ситникова отметила, что переезд из города в село изменил ее жизнь. «Живя в городе, у меня была жизнь дом – работа, дом – работа. Когда я переехала в село, у меня появилось вдохновение. Приобретя улики, я начала их разрисовывать и начала рисовать. Нарисовала для мужа картину», – поделилась она.

Как рассказала пчеловод, первый сбор меда будет в июне.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Кропивницький»

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