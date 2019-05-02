Стало известно, когда в «ДНР» начнут принимать документы для получения гражданства РФ. Новости

«Миграционная служба ДНР» начнет прием документов для получения гражданства России с завтрашнего дня, 3 мая. Об этом сегодня, 2 мая, со ссылкой на «МВД ДНР» сообщает российский «Интерфакс».
Уточняется, что поданные документы направят для рассмотрения и принятия решения в Ростовскую область РФ. «Прием граждан будет осуществляться с 3 мая 2019 года в аппарате миграционной службы», – сказано в сообщении.
С 7 мая прием документов планируют вести все 33 подразделения «миграционной службы ДНР».
Документы будут направляться в «аппарат миграционной службы» для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области. Предположительный срок рассмотрения заявлений – до трех месяцев, отметили в «МВД ДНР».
Отмечается, что в случае положительного решения о приобретении гражданства России указанным лицам паспорт гражданина РФ будет выдаваться на территории Ростовской области (после дактилоскопирования и принятия присяги), куда граждане будут доставляться централизовано на специально выделенных автобусах.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».
Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.
Читайте также:
- Российские паспорта в «Л-ДНР»: Что и как изменится для жителей
- На Донбассе ситуация другая: Эксперт о паспортах РФ в зонах конфликта
- Лишь паспорт «республики»: Разъяснение миграционной службы РФ о выдаче российских паспортов для «Л-ДНР»
- В РФ сообщили, сколько жителей в «Л-ДНР» хотят получить российские паспорта
- За получение паспортов РФ могут лишить гражданства Украины, – замминистра
- Жителям «Л-ДНР»будут выдавать российские загранпаспорта с ограниченным сроком действия
- В «ДНР» рассказали, сколько нужно заплатить за паспорт РФ
- Украина призывает международных партнеров не признавать выданные РФ жителям неподконтрольного Донбасса документы и усилить давление на Кремль, – МИД
- Чтобы путешествовали: В Кремле объяснили причину паспортизации ОРДЛО
- Для выдачи паспортов РФ в «ДНР» и «ЛНР» надо 1,5 миллиарда долларов, – Фейгин
- Путин надеется договориться с Зеленским об общем гражданстве
- Гражданство РФ для «Л-ДНР»: Кравчук сказал, чем получение паспорта грозит жителям
- Вечная рана на теле страны: Эксперт о переговорах с «Л-ДНР» и о Приднестровье
- Паспорта РФ для Донбасса: Эксперт назвал опасность для Украины и Запада
- Тука пояснил, почему выдача паспортов РФ на неподконтрольном Донбассе может провалиться
- В «Л-ДНР» ускоряют получение российских паспортов участниками НВФ, – разведка
Комментарии