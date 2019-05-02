Стало известно, когда в «ДНР» начнут принимать документы для получения гражданства РФ. Новости

«Миграционная служба ДНР» начнет прием документов для получения гражданства России с завтрашнего дня, 3 мая. Об этом сегодня, 2 мая, со ссылкой на «МВД ДНР» сообщает российский «Интерфакс».

Уточняется, что поданные документы направят для рассмотрения и принятия решения в Ростовскую область РФ. «Прием граждан будет осуществляться с 3 мая 2019 года в аппарате миграционной службы», – сказано в сообщении.

С 7 мая прием документов планируют вести все 33 подразделения «миграционной службы ДНР».

Документы будут направляться в «аппарат миграционной службы» для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области. Предположительный срок рассмотрения заявлений – до трех месяцев, отметили в «МВД ДНР».

Отмечается, что в случае положительного решения о приобретении гражданства России указанным лицам паспорт гражданина РФ будет выдаваться на территории Ростовской области (после дактилоскопирования и принятия присяги), куда граждане будут доставляться централизовано на специально выделенных автобусах.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Читайте также: