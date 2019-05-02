Стрип-бар, кальян и кукуруза: Жители Славянска сообщили властям, чем дополнить городской пляж. Новости

Кафе и кальянные, детские аниматоры, кинотеатр под открытым небом, и даже стрип-бар – это лишь часть пожеланий жителей города Славянска (Донецкая обл.) относительно того, каким они видят первую в городе коммунальную рекреационно-оздоровительную зону «У соленых озер» на озере Вейсовое. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы итоги опроса населения, проведенного на сайте горсовета.

Подготовка к открытию РОЗ «У соленых озер» на озере Вейсовое идет к завершению. На территории пляжа предусмотрено 8 сооружений для различного вида услуг. Местные власти решили поинтересоваться у местных жителей – что еще они хотели бы видеть на пляже, в этой связи с 9 по 24 апреля на сайте горсовета провели электронный опрос.

Как рассказала начальник городского отдела экологии Лариса Соловей, в опросе приняли участие всего 266 человек, из них 98,9% – это население города (263 человека).

Среди пожеланий первое место заняло детское кафе – за него проголосовало 177 человек (67,3%).

Иные предложения:

кафе для взрослых – 48,7%;

гамбургерная / чебуречная (типа фастфуда) – 46,4%;

лавка пляжных товаров –40,7%;

массажный павильон – 35,4%.

За сувенирную лавку различных товаров, так как в Славянск приезжают отдыхающие из других городов, высказались 70 человек (26,6%);

За кальянную – 50 человек (19%).

Также жители города, которые участвовали в голосовании, предложили свои варианты благоустройства зоны отдыха. «Это прокат пляжного инвентаря – хотят зонтики, лежаки и все остальное. Детские и водные аттракционы – они у нас есть, и пользуются спросом. Также хотят детские горки, аниматора для детей. Просят люди киоски с мороженным, снеками и охладительными напитками. Кто-то предложил продажу горячей кукурузы, кафетерий, павильоны настольного тенниса и бильярд, кинотеатр под открытым небом. Некоторые подошли и с юмором и предложили беседки на воде, статуи, фонтаны и даже стрип-бар», – рассказывает Соловей.

«Среди предложений – товары и специалист по лечебной грязи. Но сразу скажу, что здесь у меня вопрос, потому что в озере Вейсовое грязь не лечебная. У нас лечебная грязь на озерах Репное и Слепное. Это просто иловые отложения грязи», – поясняет начальник городского отдела экологии.

Городской голова Славянска Вадим Лях отметил, что для оценки и дальнейшей реализации мнения жителей будет создана рабочая группа.

«Пляж на озере – это коммунальное учреждение, и первоочередная задача – не раздать павильоны, а обеспечить отдых как минимум 2 тысяч людей в сутки. Именно такой ожидается наполняемость пляжа. И соответственно, чтобы это было профессионально, грамотно эстетично без каких-то последствий для посетителей, цивилизовано. На пляже появятся, я уверен, и секции йоги, и волонтеры-аниматоры, которые будут заниматься с жителями», – прокомментировал Вадим Лях.

Мэр акцентировал внимание на том, что вход на пляж будет бесплатным.

Проектом было упущено создание площадки спуска на воду людей с инвалидностью на колясках, но власти это доработают. «Хотелось бы видеть на пляже и такую конструкцию с электроподьемником, спуском на воду. Вижу, что есть такая недоработка – все красиво и хорошо, дорожки, подъезд. Для людей с инвалидностью будет удобно посещение пляжа на озере Вейсовом. Ну, а отсутствие спуска на воду для того, чтобы поплавать – будут сложности. Такой проект будет заказан отдельно и летом реализуем», – заверил Лях.

Как сообщалось ранее, реконструкция на озере Вейсовое началась в конце июля 2018 года, строительные работы проводит предприятие-переселенец, которое до событий 2014 года работало в Донецке, а офис находился в ныне неподконтрольной Ясиноватой. Общая сумма проекта – 17 млн грн. Дополнительно городские власти выделили 1 млн 100 тыс. грн.

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