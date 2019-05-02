Катастрофа Ил-76 под Луганском: Подана апелляция на решение судьи. Новости

На решение судьи Мелитопольского районного суда Юлии Горбачевой, которая отказалась признать, что 49 десантников и летчиков в сбитом Ил-76 в 2014 году над Луганском погибли из-за российской агрессии подана апелляционная жалоба. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил председатель Всеукраинского правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Уверен, что мы добьемся пересмотра возмутительного решения судьи Мелитопольского горрайонного суда Горбачевой, которая отказала в установлении юридического факта гибели гвардии подполковника Александра Белого в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», – пишет Сенченко.

Уточняется, что апелляция «подготовлена в интересах вдовы и малолетней дочери командира Ил-76, сбитого русскими наемниками летом2014-го».

Напомним, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

В Красногвардейском районном суде Днепра 13 августа 2018 года был объявлен обвинительный акт по «экс-главе ЛНР» Игорю Плотницкому и двум главарям незаконных вооруженных формирований (НВФ) Игорю Патрушеву и Александру Гурееву.