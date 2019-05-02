Признал вину: На Луганщине будут судить стрелка «народной милиции ЛНР». Новости

В Луганской области будут судить задержанного в Новоайдарском районе участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя Кадиевки (до переименования – Стаханов) по факту участия в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), совершение умышленных действий, направленных на незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины), а также приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 263 УК Украины )», – говорится в сообщении.

Как установило расследование, в январе 2016 года мужчина добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в «4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР» и в дальнейшем занимал «должность» старшего стрелка. Участник НВФ «служил» в рядах «ЛНР» вблизи Сентяновки (до переименования – Фрунзе), Бахмутки, Сокольников (Славяносербский р-н).

«В составе военизированных подразделений оккупационной администрации Российской Федерации боевик оказал вооруженное сопротивление военнослужащим Вооруженных Сил Украины и задействованным в проведении операции Объединенных сил (ООС) другим воинским подразделениям с применением стрелкового оружия», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в начале марта 2019 года военнослужащие ВСУ задержали стрелка «ЛНР» во время выполнения «боевых задач» вблизи села Крымское (Новоайдарский р-н).

Поскольку подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся в совершении преступления и способствовал в раскрытии деятельности других участников НВФ, между ним и прокурор заключено соглашение о признании виновности.

Следует уточнить, что санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой; санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины – от 3 до 7 лет лишения свободы; санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины – от 5 до 10 лет лишения свободы.

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