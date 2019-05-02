В Краматорске столкнулись авто: Пострадал пассажир. Новости

Сегодня, 2 мая, в Краматорске (Донецкая обл.) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«Около 11:40 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшим. Выехав на место происшествия, сотрудники полиции предварительно установили, что 46-летний водитель автомобиля "RENAULT Megane" двигался по улице Танкистов. На перекрестке с улицей Соловьяненко при выполнении маневра поворота налево он не предоставил преимущество автомобилю "RENAULT Trafic" и столкнулся с ним», – говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир «RENAULT Trafic» получил травмы нижних конечностей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Напомним, 29 апреля в Краматорске перевернулся автомобиль.

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