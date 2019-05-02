На Луганщине ВСУ разминировали кладбища, – ОБСЕ. Новости

В Луганской области вблизи населенных пунктов Золотое-4 (Родина), Золотое-3 (Стахановец) и Катериновка Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили работы по разминированию на территории кладбищ и вокруг них. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном сегодня, 2 мая.
«СММ способствовала установлению режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения работ по разминированию, которые, по сообщениям, проводились Вооруженными силами Украины на территории кладбищ и вокруг них вблизи н. п. Золотое-4 (Родина; подконтрольный правительству, 59 км к западу от Луганска), н. п. Золотое-3 (Стахановец; подконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска) и н. п. Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска)», – говорится в отчете.
Кроме того, Миссия также продолжала содействовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (ДФС) и осуществлять мониторинг общей ситуации с безопасностью вокруг насосной станции вблизи Василевки.
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