Выстрелил в голову: Жителя Северодонецка подозревают в умышленном убийстве племянника. Новости

На Луганщине правоохранители арестовали жителя поселка Боровское (Северодонецк) по подозрению в умышленном убийстве племянника из огнестрельного оружия. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению жителя пгт Боровское города Северодонецка в умышленном убийстве, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины», – сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, 29 апреля этого года в Боровском между 62-летним мужчиной и его 37-летним племянником возник конфликт на почве длительных неприязненных отношений. Пожилой мужчина считал родственника причастным к краже его имущества.

В дальнейшем словесная перепалка переросла в драку, во время которой дядя достал огнестрельное оружие и выстрелил в голову племянника. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Как отмечается, 62-летнему местному жителю сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.