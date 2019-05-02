Суд ООН начнет слушания о нарушении Россией двух конвенций в июне. Новости

В Гааге с 3 по 7 июня назначены слушания в Международном Суде ООН о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Об этом, со ссылкой на документы суда в Гааге, сообщает « Укринформ ».

« Суд проведет публичные слушания с понедельника, 3 июня, по пятницу, 7 июня 2019 года, во Дворце Мира в Гааге», – говорится в сообщении.

Слушания будут посвящены предварительным возражениям Российской Федерации.

Согласно графику, первый раунд устных аргументов состоится в понедельник, 3 июня в 10:00, выступать будет РФ. На следующий день, тоже в 10:00 будет выступать Украина.

Второй раунд назначен на четверг, 6 июня, на 10 часов утра, – будет выступать Россия. На следующий день, 7 июня, в то же время – Украина.

Слушания будут транслировать в прямом эфире на сайте суда.

Напомним, что 16 января 2017 года Украина начала дело в Международном Суде ООН против Российской Федерации в связи с ее многочисленными и систематическими нарушениями Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.