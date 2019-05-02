Против «Национальной лотереи»: Мэр Славянска написал обращение к Зеленскому. Новости

Власти Славянска (Донецкая обл.) готовят обращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому о работе в городе объектов игорного бизнеса, действующих под вывеской «Национальной лотереи». Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время пресс-конференции сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Он отметил, что во время встреч с жителями и в соцсетях ему постоянно ставят вопросы, которые касаются игорного бизнеса.

«В связи с тем, что Центральная избирательная комиссия уже обнародовала данные по выборам и ждем инаугурации президента, первое обращение городского головы к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому будет касаться игорного бизнеса в Славянске и вообще в Украине. Я думаю, что этот вопрос объединит и запад, и восток страны, потому что это расцветает в полный рост», – сказал Лях.

Он отметил, что первоначально, «когда началось это явление», власти питались с ним бороться. «И я в письме описываю это. В 2015-2017 годах правоохранители изымали технику, отправляли на экспертизу, закрывались ненадолго какие-то залы. Но они снова потом открывались после того, как приходили результаты экспертизы и было признано, что оборудование было только компьютерное, а не для азартных игр. Вся эта работа свелась на нет на сегодняшний день. И уже 2018 год прошел фактически уже без закрытий, без изъятий, все залы продолжали работать и количество их постоянно увеличивается», – рассказывает Лях.

На данный момент составлен текст обращения к Владимиру Зеленскому от имени мэра. Но власти города планируют собрать под данным документом подписи жителей, «для того, чтобы это была не только инициатива городского головы».

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«У нас игровой бизнес запрещен, хитрая такая система: скажи – запретить "Национальную лотерею" в том понимании, может выглядеть, что мы хотим запретить легальный бизнес, который сегодня законный. Я в письме описываю, что у нас в этих залах не продаются билеты, а ведется совершенно другой вид деятельности, который в зале "Национальной лотереи" не должен вестись», – возмущен Лях.

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