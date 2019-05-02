Реформа ЖКХ: С 1 мая должны быть новые договоры и управдомы. Новости

С 1 мая введен в действие закон о жилищно-коммунальных услуах (ЖКУ), который в том числе изменит принцип обслуживания дома и придомовой территории, сообщает «24tv.ua».

Так, каждый дом сможет выбрать модель отношений с поставщиками коммунальных услуг. Это главная новация, говорят эксперты жилищно-коммунальной сферы. Потребители смогут решать, какие договоры – прямые или коллективные – заключать с поставщиками услуг, а также – выбрать себе управляющего.

Каждый многоквартирный дом теперь имеет право выбрать себе управляющего домом – человека или компанию, которая будет заниматься обслуживанием именно конкретного дома. А деньги, которые до сих пор каждый житель платит на «содержание дома и придомовой территории». и которые оседают где-то в неизвестных ЖЭКовских карманах, будут платиться конкретно выбранной самими жителями человеку или компании.

Таким образом, владельцы квартир станут хозяевами в своих домах, перестанут зависеть от монополиста – ЖЭКа. Смогут ставить перед управляющим конкретные задачи, которые он должен выполнить. Если он с работой не будет справляться – будут иметь право поменять, объяснила энергетический эксперт Мария Яковлева. «Это будет способствовать развитию рынка таких управляющих компаний. Также влиять на качество предоставляемых услуг. Если мы сегодня платим 200 гривен на содержание придомовых территории, а чтобы вкрутить лампочку в подъезде, надо или гоняться за ЖЭКом, или купить ее за свои деньги ... То же с покраской стен. Новый закон о ЖКХ позволит иметь человека, которого нанимаем, ставим задачи, а он – будет брать на себя обязательства», – пояснила эксперт.

Выбрать управляющего нужно будет в течение года – такой срок перехода к новым правилам определен в законе, объяснила одна из разработчиков этого закона народный депутат Алена Бабак. При этом предусмотрено, что старые договоры будут действовать до момента, пока владельцы не заключат договоры по новому закону.

Кроме того, если домостроение не является ОСМД – надо один раз собрать общее собрание, не менее 75% всех соседей, принять решение о том, чтобы нанять управляющего и прописать с ним конктерные требования.

Далее нужно выбрать инициативную группу, которая займется подбором обслуживающей компании. Затем уполномоченное этой группой лицо должно заключить договор с управляющей компанией. Дальше – договаривабтся о стоимости, в зависимости от того, за какое время, что именно нужно менять, и сколько будете платить за содержание придомовой территории. «Например, можете брать деньги за парковку возле вашего дома. И их потом тратить на содержание дома. По сбору мусора так же - можно продавать вторсырье, а деньги тратить на дом. И таким образом можно будет без помощи содержать дом», – пояснила Яковлева.

Если же в доме есть ОСМД, тогда все еще проще. Его руководитель должен найти управляющее лицо или компанию для выполнения работ по содержанию дома. Платить ей деньги и контролировать качество ее работы.

Чтобы люди могли выбрать управляющего, законодатели планировали создать реестр управляющих домом и обнародовать его на сайте Минрегиона. Но, как пояснила нардеп Алена Бабак, пока этот реестр не создан. В основном потому, что сами управляющие компании понимают, что придется бороться на конкурентном рынке за потребителя, боятся этого и не хотят реестр создавать.

Но такой реестр нужен, считает нардеп, и, вероятно, он начнет создаваться, когда начнется аттестация домоуправляющих. Пока искать управляющего придется с помощью «сарафанного радио». Но этот способ действует, заверила Бабак.